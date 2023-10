Considérant l’art comme forme des plus nobles de résistance, les manifestations culturelles et artistiques sont au cœur de la cause palestinienne.

Ainsi, le Théâtre National Tunisien (TNT) organise le dimanche 22 octobre 2023 à partir de 17H00 à la salle 4ème Art une rencontre culturelle à laquelle des artistes tunisiens partageront leurs diverses expressions artistiques pour exprimer leur entière solidarité avec le peuple palestinien, informe un communiqué du Théâtre National.

Faisant part de sa solidarité inconditionnelle avec le peuple palestinien, le Théâtre National informe que le programme sera composé de lectures poétiques et théâtrales ainsi que de chansons engagées. Cette manifestation sera consacrée également à la collecte de dons et ce, en collaboration avec le Croissant Rouge Tunisien, ajoute le communiqué.