Les activités de la première édition du ” Festival des Sciences “, organisé par l’Université de Gabès en coopération avec la Cité des Sciences de Tunis, ont démarré, mercredi et se poursuivront jusqu’au 20 du mois d’octobre courant.

Au programme du festival accueilli par l’Institut Préparatoire aux Etudes d’Ingénieur de Gabès, des exposés de mathématiques, physique et sciences de la vie, ainsi que des activités en plein air sur la thématique des dinosaures.

Parmi les rubriques également, des ateliers scientifiques de biologie moléculaire, astronomie et d’électricité statique, animées par des professeurs de la Cité des sciences de Tunisie.

Une soirée astronomique a également été programmée et rendue possible grâce à la disponibilité d’un mini planétarium mobile, d’après les organisateurs.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le président de l’Université de Gabès, Kamel Abderrahim a indiqué que cet événement marquant dans la région reflète la passion de nombreux élèves et étudiants pour les sciences, et contribuera assurément à diffuser la culture scientifique auprès des jeunes conformément aux objectifs cognitifs de l’Université.