Lors de la réunion qui s’est tenue mardi au Palais de Carthage, le président de la République, Kais Saïed, a reçu le chef du gouvernement, Ahmed Hachani. Au cœur de leurs discussions figurait la situation en Palestine, marquée par des crimes de génocide et des déplacements forcés, perpétrés par l’entité sioniste.

Le président a tenu à souligner que la Tunisie ne vivra pas une “deuxième Nakba,” en référence à l’exode palestinien de 1948. Le chef de l’État a condamné fermement les actes de l’entité sioniste, déplorant qu’ils soient commis en toute impunité, en violation des droits de l’homme et du droit international humanitaire.

Kais Saïed a insisté sur le fait que 64 % des victimes de ces actes odieux sont des femmes et des enfants. Il a également critiqué la rhétorique de “victime” adoptée par l’entité sioniste malgré ses actions. Le président a souligné que la Tunisie et le monde connaissent actuellement un “tournant historique”. Il a exhorté les forces nationales et internationales éprises de liberté à être en phase avec cette époque cruciale.