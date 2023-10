Le projet Mobi-tre, a permis dans sa première phase, la réalisation de 56 projets dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture des services et de l’artisanat ainsi que la création de 367 postes d’emploi.

Ce projet est mis en oeuvre dans le cadre d’une coopération tuniso-italienne entre le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle et l’organisation internationale pour les Migrations (OIM) grâce à un financement de l’agence italienne pour la coopération au développement (ACIS) estimé à 2 millions d’euros, indique le ministère de l’emploi dans un communiqué rendu public sur sa page officielle facebook.

Il s’agit de 17 projets réalisés dans le gouvernorat de Médenine, 8 à Jendouba, 7 à Tataouine, 5 au Kef et le reste des projets ont été créés à Gafsa, Siliana, Tozeur, Bizerte, Kairouan, Mahdia, Sfax, Zaghouan et Béja, sachant que 40pc de ces projets, ont été réalisés par des femmes.

Selon le communiqué du ministère, le projet Mobi-tre a pour objectif d’inciter les résidents à l’étranger à la création de projet en partenariat avec les citoyens situés dans leur région d’origine dans le but de contribuer à la réalisation d’une richesse et la création d’emplois décents dans les zones du nord-ouest, le sud-est ainsi que les zones qui enregistrent une hausse du taux de chômage.

Le chef de cabinet du ministre de l’emploi, Abdelkader Jammali, a indiqué, lors d’une réunion du comité directeur du projet Mobi-tre tenue lundi et consacrée au lancement de la deuxième phase du projet, que la Tunisie recense chaque année, près de 90 mille diplômés de l’enseignement supérieur et des centres de formation.

Le ministère, a-t-il précisé, vise en 2024 la création de près de 125 mille opportunités d’emploi grâce à des contrats ou des stages ainsi que des programmes proposés par le fonds national de l’emploi. Une enveloppe de 40 millions de dinars, sera mobilisée en 2024 afin de booster l’initiative privée et collective, dans le but de contribuer à la création d’une richesse et des emplois dans les régions, a notamment ajouté Jammali.

Pour sa part, l’ambassadeur d’Italie en Tunisie Fabrizio Saggio a salué l’état d’avancement de la réalisation des projets de coopération avec le ministère de l’emploi, soulignant l’importance d’adapter les compétences avec les besoins du marché de l’emploi.

Le projet Mobi-tre s’inscrit dans le cadre de l’institution d’une approche pour une nouvelle gouvernance de la migration de la main-d’oeuvre, visant à la considérer comme une source de richesse économique, sociale et culturelle, a notamment soutenu l’ambassadeur.