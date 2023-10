L’agence de notation financière américaine “Fitch Ratings “a confirmé, mercredi, les notations nationales de sept sociétés de leasing et d’une société de factoring, avec perspectives stables. Il s’agit de BTK Leasing (BTKL), Arab Tunisien Lease (ATL), Attijari Leasing (AL), Compagnie Internationale de Leasing (CIL), Hannibal Lease SA (Hannibal), BH Leasing (BHL) et Tunisie Leasing et Factoring. (TLF), ainsi que de l’Union de Factoring (Unifactor).

Fitch Rating a, par ailleurs, relevé la notation à long terme de l’institution de microfinance Enda Tamweel de ” BBB – ” stable à BBB stable.

Les notations de BTKL, CIL, Hannibal, TLF, Enda et Unifactor sont déterminées par leur solvabilité autonome, tandis que les notations d’AL, ATL et BHL sont basées sur le soutien des actionnaires institutionnels.

Par ailleurs, la mise à niveau d’Enda reflète principalement son profil commercial ” plus fort ” et ” résilient “. L’agence de notation estime que cette institution de microfinance reste moins affectée négativement par l’environnement opérationnel tunisien, contrairement aux sociétés de leasing et de factoring.