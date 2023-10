Les développements à Gaza et le renforcement de la coopération bilatérale deux questions-clés évoquées lors de l’entretien qui a eu lieu, mercredi, au Caire, entre le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger Nabil Ammar et son homologue syrien Fayçal Miqdad.

Cité dans un communiqué publié par le département des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères et des Expatriés a évoqué l’arrivée, il y a quelques jours, de l’ambassadeur de Syrie en Tunisie, soulignant que celui-ci porte des instructions de haut niveau émanant du président syrien Bachar al-Assad visant à booster davantage les relations Tuniso-syriennes dans divers secteurs et domaines.

Selon la même source, les deux ministres ont eu également l’occasion de discuter des moyens appropriés visant à mettre fin à l’agression israélienne contre le peuple palestinien à Gaza.

Il convient de noter que la réunion a eu lieu à l’occasion de la participation du ministre des Affaires étrangères à la réunion extraordinaire du Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau ministériel, tenue mercredi, au Caire, consacrée à l’examen de la poursuite de l’agression israélienne contre le peuple palestinien frère.