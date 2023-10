Quelque 40 exposants tunisiens opérant dans le secteur agroalimentaire participent au salon international dédié à l’industrie mondiale de l’alimentation ” Anuga 2023 “, qui se tient, du 7 au 11 octobre 2023, à Cologne en Allemagne.

Conduite par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), cette 25ème participation consécutive est composée d’exposants spécialisés notamment dans les filières de l’huile d’olive, des conserves alimentaires (thon, sardines et harissa), des dattes et dérivées, de la pâtisserie, de la charcuterie, des plats pré-préparés et de la tomate séchée.

Le salon ” Anuga ” qui réunit tous les acteurs clés, producteurs acheteurs et décideurs du secteur, est considéré comme l’évènement majeur de l’agroalimentaire à l’échelle mondiale, avec un nombre record d’exposants dépassant 7 800 et plus de 200 000 visiteurs qualifiés, a indiqué le CEPEX, lundi.

Les exposants ont mené des contacts avec des visiteurs professionnels émanant de plus de 55 pays étrangers, précise encore la même source.

Et d’ajouter que la participation tunisienne à ce salon a permis également de mettre en valeur une offre assez exhaustive de produits tunisiens et de promouvoir les atouts de la Tunisie sur un marché qui présente de réelles opportunités d’exportation.

Un espace a été aménagé pour assurer des séances de cooking show pour offrir aux visiteurs l’opportunité de déguster des saveurs concoctées à base de produits exposés sur le pavillon national aménagé sur une superficie de 435m².

Le CEPEX a offert dans le cadre de sa stratégie d’accompagnement des PME, l’opportunité à cinq petites entreprises Tunisiennes qui opèrent dans le secteur agroalimentaire à exposer au sein d’un espace ” NewComer “.

Une réunion de travail a été organisée avec tous les exposants. Les discussions ont porté sur les opportunités d’exportation ainsi que les éventuelles alternatives de développement des affaires sur le marché allemand. La réunion a été aussi l‘occasion de discuter le programme promotionnel de l’ambassade de Tunisie à Berlin, au titre de l’année 2024.

L’Allemagne figure en deuxième position sur la liste des pays avec lesquels la Tunisie peut considérablement développer ses exportations, avec un potentiel restant inexploité estimé à 1,1 milliard de dollars, a-t-on rappelé.

En fait, les exportations de la Tunisie vers l’Allemagne ont atteint 7436,8 MD en 2022, contre 5969,7 MD en 2021, soit une hausse de 24,6 %.