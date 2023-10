Une cérémonie a été organisée, vendredi à Hammamet, en l’honneur des étudiants lauréats de deux concours en entrepreneuriat social et en innovation, organisés par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans le cadre du projet “Autonomiser le système éducatif et les communautés scolaires par la promotion des droits de l’homme, l’éducation à la citoyenneté mondiale et l’éducation aux médias et à l’information”, lancé en avril 2021 en partenariat avec l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et en coopération avec l’Agence nationale de promotion de la recherche scientifique (ANPR).

Trois étudiants ont gagné le premier concours portant sur la créativité numérique et quatre le deuxième, un hackathon sur l’innovation sociale, pour produire des contenus numériques sur les droits de citoyenneté, la tolérance et la coexistence pacifique, a fait savoir le responsable des activités estudiantines au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Amer Tarchouni. Il a souligné que ces deux concours visent à promouvoir la citoyenneté auprès des étudiants et valoriser le rôle sociétal de l’université dans le cadre de son ouverture sur son environnement.

Il a précisé que les deux concours ont enregistré la participation de 120 étudiants de 13 universités tunisiennes dont l’université virtuelle.

Les lauréats des deux concours feront don des prix qu’ils ont remportés aux villages SOS et à trois écoles primaires, selon Tarchouni, qui a indiqué que la valeur du premier prix est de 15 mille dinars (sous forme de matériel informatique), le deuxième est de 10 mille dinars et le troisième 7 mille dinars.

Il a, à cette occasion, fait savoir que deux initiatives seront lancées à savoir l’initiative nationale “Etudiants ambassadeurs de SOS Villages dans le milieu universitaire” et “l’Université de la citoyenneté” en vue de consacrer la responsabilité sociale des universités et renforcer le bénévolat auprès des étudiants.

De son côté, la directrice des projets au Bureau régional de l’UNESCO pour les pays du Maghreb, section Tunisie, Samia Ben Ali Saadaoui, a souligné dans une déclaration à la TAP l’importance de renforcer la résilience des générations futures et d’instaurer une société inclusive, tolérante et non discriminatoire.

Le projet “Autonomiser le système éducatif et les communautés scolaires par la promotion des droits de l’homme, l’éducation à la citoyenneté mondiale et l’éducation aux médias et à l’information” est mis en œuvre par l’UNESCO en partenariat avec le bureau du Haut-commissariat aux Droits de l’Homme avec l’appui financier des Pays-Bas, et la collaboration de la commission nationale de la lutte contre le terrorisme, le ministère de l’éducation, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle.