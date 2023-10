Dans le cadre de la « Journée Libye » clôturant les activités à l’exposition du Salon Méditerranéen du Bâtiment « MEDIBAT 2023 » organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS) du 4 au 7 octobre 2023, une table ronde s’est tenue Vendredi 6 octobre sur la Coopération Tuniso-libyenne.

Cette rencontre, ayant comme slogan « Pour un partenariat tuniso-libyen durable et élargi », s’est caractérisé, en effet, par la participation de responsables et décideurs des deux pays.

Outre la participation à l’exposition, une imposante délégation libyenne s’est déplacée à Sfax à cette occasion. Elle comporte de hautes personnalités, des hommes d’affaires, des investisseurs, des décideurs, de présidents de Chambres de commerce et des représentants de structures économiques et financières de première importance.

Ouvert par le Vice-président de la CCIS M. Habib Hammami qui a indiqué que la consolidation de la coopération tuniso-libyenne a toujours été au centre des programmes et activités de la Chambre de commerce de Sfax et ce à travers l’implication des acteurs économiques des deux pays dans les programmes de coopération et de partenariat engagés.

M. Hammami a mis l’accent sur les efforts déployés en vue de booster les investissements mixtes, la facilitation des opérations et conditions de change lors des transactions, la valorisation des opportunités que présentent les marchés tunisien et libyen, la consolidation des relations entre les institutions financières et l’élargissement des horizons de complémentarité dans cette coopération bilatérale.

Il a indiqué que des recommandations et propositions pratiques seront formulées à l’issue de la rencontre en vue de surmonter les obstacles entravant l’amélioration des transactions entre les deux pays frères.

Pour sa part, le Président du Conseil d’administration de l’Instance de Promotion de l’Industrie Libyenne Meftah Akila Snoussi a loué la bonne organisation du Salon MEDIBAT, considérant que cela témoigne les prouesses de la CCIS dans l’organisation des grandes manifestations et l’accompagnement des entreprises.

Il a passé en revue les différents axes de la Stratégie mise en place par l’Instance en vue de promouvoir les indices de la compétitivité industrielle, la participation du secteur privé dans l’œuvre de développement et l’adoption des techniques de l’industrie intelligente de manière à augmenter sa contribution au produit intérieur brut du pays.

Il a appelé à faire en sorte pour que les produits tunisiens et libyens se hissent au niveau des normes et standards internationaux et notamment européens sans se limiter aux opportunités que présentent les ressources pétrolières et naturelles locales et notamment libyennes.

Le directeur d’exploitation et des affaires commerciales à la Banque Tuniso-libyenne Walid Ben Abdallah a, de son côté, fait savoir que l’amélioration des échanges commerciaux bilatéraux entre la Tunisie et la Libye se sont nettement améliorés en passant de 2 milliards de dinars en 2022 à 3 milliards de dinars en 2023. Il a, cependant, remarqué que la marge d’amélioration sera encore plus importante si l’on améliore l’écosystème et le climat d’investissement et notamment le Code de change qui mérite d’être révisé en urgence.

Le Colonel de la Douane Tunisienne Mohieddine Saber a présenté, à la fin de la rencontre une intervention dans laquelle il a analysé « Les moyens de facilitation le flux des voyageurs au niveau du passage frontalier Ras Jedir et la fluidité du trafic des marchandises entre les deux pays ».

Un programme de coopération ambitieux établi entre la CCI de Sfax et la CCI de la Côte d’Ivoire

En marge de la 17ème édition du Salon MEDIBAT 2023, la CCI de Sfax et la CCI de la Côte d’Ivoire ont mis sur pied, lors d’une séance de travail, un programme de coopération ambitieux comportant quatre grands axes.

Dans le premier axe, les deux parties ont convenu d’organiser l’édition du Salon Africain du Bâtiment (AFRIBAT) pour l’année 2025 en Côte d’Ivoire sachant que l’édition de 2024 aura lieu au mois d’Avril prochain au Cameroun.

Ils ont également convenu de conjuguer leurs efforts et de faire en sorte pour qu’une Centrale d’achat tunisienne des matières premières et produits du secteur du bâtiment soit installée en Côte d’Ivoire.

Le troisième axe de ce programme de coopération consiste à renforcer les liens de partenariat et d’échange entre la CCI de Côte d’Ivoire et la Chambre de Sfax.

Enfin, les deux Chambres ont convenu de mobiliser des constructeurs et des Bailleurs pour le Programme des Logements sociaux (production en masse de logements en CI).