Le programme exécutif pour la période 2024-2026 de la convention tuniso-alégrienne en matière de protection sociale a été signé hier mercredi en marge de la 22ème session de la haute commission mixte tuniso-algérienne.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère des affaires sociales, d’autres conventions de jumelage ont été également signées à cette occasion.

Il s’agit notamment d’une convention de jumelage entre l’institut de la santé et sécurité au travail de Tunis et l’institut national de prévention des risques professionnels algérien outre un accord de jumelage entre l’institut national du travail et des études sociales de Tunis et l’école supérieure de la sécurité sociale en Algérie.

Une délégation de haut niveau, conduite par le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a participé à la 22ème session de la haute commission mixte tuniso-alégrienne qui s’est tenue du 02 au 04 octobre en cours en Algérie.

26 conventions mixtes dans différents secteurs et un mémorandum d’entente entre les deux gouvernements ont été signés.