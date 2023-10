Le prix moyen du blé tendre européen sur le marché mondial des céréales a baissé, en septembre 2023, à 247 dollars par tonne, soit une baisse de 2,5% par rapport aux prix d’août 2023 et de 27,4 % par rapport aux prix de septembre 2022, selon les données publiées, mercredi, par l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI).

De même, le prix moyen du blé dur européen sur le marché mondial, a atteint 476 dollars par tonne en septembre 2023, soit une régression de 5% de moins par rapport aux prix d’août 2023 et une hausse de 1% par rapport aux prix de septembre 2022.

Selon l’ONAGRI, le prix du blé tendre russe a atteint, en septembre 2023, environ 244,5 dollars par tonne.

Quant au prix moyen de l’orge européen, il s’est situé à 235,5 dollars par tonne, soit une baisse de 23%par rapport à septembre 2022. En octobre 2023, deux navires russes transportant 55 mille tonnes de blé, ont accosté au port de Sfax.

Les importations céréalières de la Tunisie ont augmenté, à fin juillet 2023, de 4,4 % par rapport à la même période de 2022, pour atteindre une valeur de 2,4 milliards de dinars.

S’agissant des importations du blé tendre utilisé pour la production du pain et du blé dur, elles représentent environ 57,5% des importations de céréales du pays à fin juillet 2023, pour une valeur de 1,4 milliard de dinars.

A rappeler que la nouvelle stratégie de développement de la filière céréalière en Tunisie à l’horizon 2035 a pour objectif de cultiver environ 1200 mille hectares dont 550 mille ha en blé dur, 500 mille ha en orge, 100 mille ha en blé tendre et 50 mille ha en triticale. Elle ambitionne de développer la production nationale de la filière céréalière et d’améliorer le taux de couverture pour atteindre, au minimum, 8 millions de quintaux et au maximum, un niveau de 25 millions de qa.