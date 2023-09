Les expériences de la Tunisie et du Liban en matière de transition énergétique ont été exposées lors d’un webinaire, organisé, le 28 septembre 2023, sur “la transition énergétique et la route vers la COP28”, par l’Institut de gouvernance des ressources naturelles (IGRN).

La Tunisie a rehaussé son ambition en ce qui concerne le déploiement des énergies renouvelables, dans le cadre de la stratégie nationale de transition énergétique, pour atteindre une capacité de 8053 mégawatts d’ER à l’horizon 2050.

Le pays a aussi révisé son ambition quant à la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité à 35% au lieu de 30% en 2030. Ces objectifs ne pourraient être atteints sans une bonne gouvernance et sans un cadre règlementaire adéquat, transparent et avec des décrets d’applications applicable illico presto, a fait remarquer Khaled Daraouil, vice-directeur des énergies renouvelables à la direction générale de l’électricité et de la transition énergétique au ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie.

Il est revenu à cet effet sur le déficit énergétique d’environ 50% (en 2022), dont souffre la Tunisie et sa dépendance des énergies fossiles importées. “La production d’énergie renouvelable est la solution et la transition énergétique est la locomotive pour booster l’investissement”, a encore déclaré le responsable, qui a aussi plaidé en faveur de la création d’un organisme régulateur pour “assurer l’équilibre entre le privé et le public et une bonne gouvernance du secteur pour attirer les investisseurs”.