Le cinéma palestinien Hany Abu Assad sera à l’honneur à la 34ème édition des Journées des Cinématographiques de Carthage (JCC) qui se tiendra du 28 octobre au 4 novembre 2023 dans “une édition exceptionnelle”.

Les JCC rendront hommage à un cinéaste ” habité par les maux et les espoirs de son peuple, qui a fait naître une filmographie puisant dans la réalité et s’inspirant du vécu “.

” Hany Abu Assad a largement contribué à mettre en place une cinématographie palestinienne qui rompt avec l’image classique et stéréotypée véhiculée sur le conflit palestino-israélien “, annonce un communiqué du festival publié, vendredi, dans l’après-midi.

Hany Abu Assad a acquis sa notoriété internationale grâce à ses films “Paradise Now” (2005) et ” Omar ” (2013) qui ont été nominés pour représenter la Palestine aux Oscars.

“Paradise Now” est lauréat du Golden Globe du meilleur film étranger en 2006, et ” Omar ” a remporté le Tanit d’Or des JCC 2014, en plus de trois autres prix (Prix Jury Jeune, prix du public et prix du meilleur scénario).

Rappelons que le Sénégal et la Jordanie sont les pays invités d’honneur des JCC 2023. L’Algérie, la Syrie, la Palestine, l’Afrique du Sud, le Soudan, le Nigéria, le Tchad et autres pays seront également à l’honneur.