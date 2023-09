Après son passage à la 57ème édition du Festival International de Hammamet (FIH 2023), le spectacle de danse contemporaine “Salam” du chorégraphe tunisien Imed Jemaa sera donné demain samedi 30 Septembre 2023 à partir de 19H00 au Théâtre des régions-Cité de la culture Chedly Klibi.

Signé par l’un des pionniers de la danse contemporaine en Tunisie, “Salam”, produit par le ballet de l’Opéra de Tunis, est une invitation à la réflexion autour de la question écologique et environnementale avec un focus sur la surconsommation du plastique, mise en avant dans le décor et le costume.

C’est une création chorégraphique qui aborde les dangers encourus par notre Humanité qui peut craindre son extinction si nous n’opérons pas un changement radical de comportement. Que nous reste-t-il de cet héritage grandiose sur lequel s’est fondé notre grandeur ? La Terre, – ce qu’il en reste-t-elle se régénérera sans nous, avec ses isotopes radioactifs, jusqu’à l’expiration du soleil prévue dans 4,5 milliards d’années.

Cette création artistique, comme elle est présentée, semble fonctionner à contre-courant de bon nombre d’entreprises et d’initiatives humaines qui semblent la vouer à destruction et anéantissement total, pour des raisons bassement mercantiles.

A travers un dialogue entre le plastique et la nature avec les danseurs du Ballet de l’Opéra de Tunis, accompagnés d’une voix off documentant les périls de l’environnement, “Salem” est une occasion pour repenser les priorités de l’Humanité face à la planète terre et de remettre en question la conscience écologique collective.