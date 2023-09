Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar effectuera une visite de travail à Pretoria le 29 septembre 2023, à l’invitation de la ministre des Relations internationales et de la Coopération de la République d’Afrique du Sud Naledi Pandor, dans le cadre de la deuxième session des consultations politiques entre les deux pays.

Au cours de cette visite, le Ministre tiendra une série de rencontres et de consultations avec de hauts responsables sud-africains portant sur les différents volets de la coopération entre les deux pays et les moyens de les développer. Cette visite sera également une occasion pour échanger les vues avec les responsables sud-africains sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun, selon un communiqué du département des Affaires étrangères.