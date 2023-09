Une source autorisée au département des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger a démenti des informations relayées par la chaîne satellitaire ” Al-Araby ” sur son site web faisant dire que le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, a annoncé lors de sa visite en Russie une initiative de paix tunisienne entre l’entité sioniste et l’Etat de Palestine.

Dans son démenti fait à l’agence TAP, la source a tenu à préciser que le chef de la diplomatie Tunisienne, Nabil Ammar, n’a jamais évoqué cette question lors de son entretien avec son homologue russe Sergueï Lavrov, ni même lors de la conférence de presse conjointe tenue en marge de cet entretien.”Bien plus, la source a affirmé que la position de la Tunisie sur la question palestinienne a été de tout temps ” claire ” et ” de principe “, soulignant que celle-ci a été exprimée sans équivoque par le Président de la République à maintes reprises.

A ce titre, la source a ajouté que le ministre des Affaires étrangères s’emploie à défendre cette position de principe dans toutes les instances régionales et internationales ainsi que lors de ses entretiens avec ses homologues étrangers.

La chaîne de télévision ” Al-Araby ” a publié mardi un reportage dans lequel elle attribue une déclaration au ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, faisant dire que la Tunisie déploie des efforts en vue de relancer les pourparlers palestino-israéliens, sur la base de l’Initiative de paix arabe.

Plus tard, après la diffusion de l’information, la même chaîne ” Al-Araby ” s’est rétractée et a présenté ses excuses suite à l’erreur commise, précisant que cette déclaration avait été donnée par le ministre russe des Affaires étrangères lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue tunisien.

La Tunisie n’a de cesse de réaffirmer la ferme position de la Tunisie sur la juste cause palestinienne, et le soutien absolu et inconditionnel au peuple palestinien dans sa lutte légitime pour recouvrer ses droits à l’autodétermination, à l’indépendance et à la dignité, et partant parvenir à établir son Etat indépendant avec pour capitale, la ville sainte d’al-Qods, souligne-t-on de même source.