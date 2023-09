Les dettes extérieures de la Tunisie ont régressé passant de 5607,7 millions de dinars (MD), à fin juin 2022 à 2710,3 MD, au cours de la même période de l’année 2023, soit une baisse de 52%, a affirmé l’expert économique, Mourad Hattab.

Dans une déclaration accordée, mardi, à l’Agence TAP, l’expert économique, a analysé que ces données publiées récemment par le ministère de Finances montrent que la Tunisie est parvenue à réduire au maximum son recours aux emprunts extérieurs.

Il a fait savoir que les emprunts extérieurs obtenus par le pays, au premier semestre 2023, n’ont pas dépassé 18 % de la valeur prévue dans la loi des finances 2023, selon l’expert économique.

“Malgré la rareté des emprunts, la Tunisie a réalisé, à fin juin 2023, un excédent budgétaire de 58,8 MD contre un déficit de 687,2 MD, fin juin 2022 ” a-t-il analysé.

La Tunisie a mobilisé environ 20,6 milliards de dinars sous forme de recettes contre la maitrise de plusieurs charges telles que : les dépenses de gestion (750 MD), les dépenses d’interventions (4678 MD).

Ces données montrent, également, que les dépenses d’investissement se sont améliorées, à fin juin 2023, pour atteindre 1822,6MD alors que les dépenses de financement n’ont pas dépassé 2401,3 MD.

Le président de la République, Kais Saïed, a réitéré, lundi, ” l’engagement de la Tunisie à miser sur ses propres moyens et capacités “, soulignant que notre pays ” ne renoncera plus jamais à sa souveraineté “.

Ces données interviennent à un moment marqué par le blocage des négociations entre la Tunisie et le Fonds monétaire international FMI, pour l’octroi d’un crédit de 1,9 milliard de dollars et en prévision des l’élaboration d’une loi financière complémentaire pour cette année et du projet de budget pour l’exercice 2024.

Hattab a également précisé que la Tunisie a réussi à réduire ses emprunts extérieurs, et a remboursé jusqu’au 20 septembre 2023, un montant de l’ordre de 7264 millions de dinars sur un total de 8945 millions de dinars, de ses dettes extérieures.