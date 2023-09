Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a eu un entretien téléphonique, depuis New York, où il participe aux travaux du segment de haut niveau de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, avec le Commissaire européen à la politique de voisinage et à l’élargissement, Olivér Vörhelyi.

Au cours de l’entretien, qui a eu lieu, jeudi, l’accent a été mis sur la détermination de consolider le partenariat entre la Tunisie et l’Union Européenne et de hâter la mise en oeuvre du mémorandum d’entente UE-Tunisie (MoU).

Selon la Commission européenne, une délégation de ses fonctionnaires se rendra, la semaine prochaine, en Tunisie pour discuter de la mise en œuvre du mémorandum d’entente, en particulier des actions prioritaires.