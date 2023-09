Le comité d’organisation des Jeux Olympiques 2024 et 50 entreprises partenaires et prestataires des Jeux vont présenter les offres d’emploi à pourvoir dans la dernière ligne droite de l’événement, à l’occasion du Forum Emploi qui se tiendra mardi prochain en plein cœur du Village des athlètes.

Selon un communiqué du comité d’organisation dont l’agence TAP a eu copie, déjà plus de 4 000 personnes sont inscrites, et 16 000 postes restent à pourvoir dès maintenant pour assurer une meilleure organisation des jeux qui accueilleront des millions de spectateurs, 14 500 athlètes et 20 000 représentants des médias du monde entier.

Après le secteur de la construction fortement mobilisé avec 30 000 emplois, ce sont les métiers de l’organisation qui sont sollicités, ajoutent les organisateurs. A neuf mois des Jeux, ce sont près de 16 000 emplois qui sont à pourvoir dès maintenant pour contribuer à l’organisation du plus grand événement sportif mondial.

Cinq secteurs clés sont concernés, des secteurs qui recrutent au-delà des Jeux : l’hôtellerie et restauration ; les transports, la logistique et l’énergie ; la sécurité ; le nettoyage et la gestion des déchets ; les métiers du sport et de l’évènementiel.

Tous les profils sont recherchés pour le panel d’offres variées, ajoute le communiqué, tels que les métiers de service (runner, équipier, hôtesse), de cuisine (préparateurs, cuisiniers, plonge), encadrement (manager de points de vente), agents de sécurité, logistique, manutentionnaires, caristes, chefs d’équipes, aiguilleurs du rail, d’agents de sureté ferroviaire, d’électrotechnique, chargé de projets, encadrement de volontaires…