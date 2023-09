” Unframe ” est l’intitulé de l’exposition personnelle de l’artiste peintre Dabro qui se déroulera du 23 septembre au 7 octobre 2023 à la salle d’exposition de la Galerie Alexandre Roubtzoff.

Se voulant un peu provocateur, le titre propose une sortie hors du cadre conventionnel où on tient en respect les œuvres du ” musée imaginaire “.

Au fait par le titre et par l’exposition, l’accent est mis sur un dilemme -tout en proposant une résolution possible :”Allons-nous nous contenter de regarder religieusement et passivement les œuvres du passé où allons-nous oser y ” toucher “, se les approprier en les sortant de leur cadre d’origine et en leur inventant un nouveau cadre ?

Le travail de Dabro s’articule autour de portraits de personnalités et d’inconnus le plus souvent d’origine tunisienne, en les déclinant sous toutes ses formes et en mixant les techniques, passant du fusain à la bombe et de l’acrylique à la peinture à l’huile.

L’exposition ” Unframe ” se dévoile comme un voyage à travers les époques artistiques. Elle oscille entre des portraits classiques rappelant l’ère de la Renaissance, avec un hommage évident à Botticelli, et des tableaux évoquant l’orientalisme pictural du 19e siècle.

Outre des techniques contemporaines et traditionnelles, le charbon, avec sa profondeur et son éclat intemporel, est l’outil choisi par l’artiste pour créer des portraits captivants qui servent de base à son travail. Cependant, ce qui distingue véritablement Dabro, c’est sa capacité à “décadrer” ces images classiques. Il ajoute des bandes et des formes géométriques vives à la bombe, créant ainsi de nouvelles perspectives visuelles qui transforment radicalement les portraits.

Mais ” Unframe ” ne s’arrête pas là. Le peintre portraitiste d’inspiration expressionniste introduit également des touches de peinture naïve, donnant à ses œuvres une vitalité nouvelle et ludique, créant de la sorte une tension visuelle fascinante entre la gravité du passé artistique et l’éclat de la modernité.

” Unframe ” est une déclaration audacieuse qui transcende les époques et les styles. DABRO rappelle encore une fois que l’art n’est pas figé dans le temps, mais plutôt une évolution constante, une conversation entre le passé et le présent. L’exposition invite à explorer l’infini potentiel de la créativité et à célébrer l’union entre l’ancien et le moderne dans le langage universel de l’art.