Le “Printemps du Café” est avant tout un festival de dégustation et de shopping, voire de rencontres et d’échanges entre les différents acteurs du secteur, ainsi que la découverte des dernières techniques et innovations technologiques en appareils, agencements et équipements qui ciblent au final, cette bonne et si appréciable tasse de café.

L’arôme de cette tasse de café continuera, pour l’éternité, à narguer nos narines, à booster l’éveil de nos sens et de notre énergie et même à agrémenter les plus belles de nos rencontres…

Le “Printemps du Café” qui se tiendra au Parc des Expositions du Kram, du 5 au 8 octobre 2023, est le salon international qui compte apporter le renouveau adéquat au secteur, en réunissant les industriels en appareillages, porcelaine et packaging, les concepteurs de solutions informatiques, les importateurs, distributeurs, cafetiers, restaurateurs et hôteliers, ainsi que les amateurs d‘un bon café, filtre, américain, express, cappuccino ou café au lait…

Ce premier “Printemps du Café” qui se déroule en automne permettra aux différents acteurs (directs et indirects) de marquer ce renouveau en se rencontrant autour d’un café pour redynamiser et promouvoir le business du secteur.

Des banquiers et des experts en investissements, ainsi que des formateurs spécialisés au niveau du traitement des différentes graines de café ont été invités à l’évènement. Un cycle de formation de quatre jours sur les différentes étapes du traitement du café (et services associés) est prévu avec remise d’une attestation diplômante.

Plusieurs concours vont être organisés afin de plébisciter les meilleurs stands, le meilleur café et le meilleur reportage sur l’évènement, et ce, avec remise de médailles.

Rappelons que cet évènement international exceptionnel aura lieu dans la foulée de la Journée Mondiale du Café qui sera célébrée le 1er octobre.