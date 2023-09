Dans le cadre du “Focus 2023” consacré à la Jordanie par la 34ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (28 octobre-4 novembre 2023), le choix s’est porté sur une sélection de 10 films jordaniens, lit-on sur la page facebook des JCC.

Choisis en partenariat avec “The Royal Film Commission Jordan” (RFC), ces films traduisent l’évolution remarquable de la cinématographie jordanienne et sa présence significative à l’échelle internationale au cours des dernières années.

Les dix films se répartissent comme suit: quatre longs métrages de fiction (2014- 2021), un documentaire long (2019) et six courts métrages (2019-2022).

Pour ce “Focus 2023”, le programme prévoit un colloque sur le cinéma jordanien qui s’affirme par la qualité de ses films et par la nouvelle dynamique et ce, en présence d’une forte délégation réunissant notamment des membres de RFC (commission royale du film de Jordanie) créée en 2003 en vue d’encourager le cinéma dans le pays et de former les cinéastes de Jordanie où ont été tournés des films culte dont entre autres “Indiana Jones et la dernière croisade” (1988) de Steven Spielberg.