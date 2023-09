Hyundai Motor Group (le Groupe) a annoncé une contribution de 1,1 million de dollars pour aider le Maroc et la Libye destinés aux reconstructions suite aux graves tremblements de terre et inondations.

Les dons proviennent des quatre filiales du groupe Hyundai Motor (Hyundai Motor Company, Kia, Hyundai Engineering & Construction et Hyundai Ingénierie).

Ces fonds de 500 000 USD pour le Maroc et 600 000 USD pour Libye seront remis à la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et Sociétés du Croissant-Rouge (FICR) par l’intermédiaire de la Croix-Rouge coréenne.

En plus de cette contribution financière, Hyundai Motor Group Moyen Orient et Afrique, en coopération avec son distributeur marocain, va assurer le transport des initiatives gouvernementales en matière de fournitures scolaires, mise à disposition de psychothérapeutes et dons de sang.

Hyundai Motor Group prévoit également de fournir des produits de première nécessité, des réductions sur les pièces de véhicule endommagées et des inspections gratuites.

En coopération avec le concessionnaire marocain, Kia Middle East et Africa FZE fera également don de véhicules ambulances au gouvernement marocain et offrira véhicules de soutien aux ONG locales.

Les distributeurs libyens de Hyundai Motor ont jusqu’à présent pris en charge 30 camions de fournitures de secours, telles que de la nourriture et des couvertures,

Le distributeur libyen de Kia, quant à lui, prévoit de livrer des produits de première nécessité tels que de l’eau, de la nourriture et des médicaments dans les zones touchées et mener des activités de secours, notamment la fourniture d’abris temporaires. De plus, Kia Moyen-Orient et Afrique prévoit de fournir des services gratuits d’entretien des véhicules en Libye.

Hyundai Motor Group a fourni des dons et des produits de première nécessité à plusieurs précédentes catastrophes internationales majeures, notamment le tremblement de terre en Turquie en 2023, l’ouragan Ian aux États-Unis en 2022, le tremblement de terre dévastateur et tsunami en Indonésie en 2018 et les fortes pluies au Pérou/Colombie en 2017.