La 1e édition d’IFRIQUIA ENERGY HUB, se tiendra du 18 au 20 septembre 2023 à la cité de la Culture, à Tunis. Cet événement d’envergure rassemblera la communauté de l’énergie en Tunisie et en Afrique, a annoncé dimanche, son organisatrice, l’association Tunisienne des Professionnels de l’Energie (TENS, Tunisia Energy Society).

Durant trois jours, des intervenants, des décideurs et des participants de renommée internationale vont discuter de thématiques qui concernent les différentes stratégies pour améliorer la sécurité énergétique en Tunisie et sur le continent africain ainsi que les opportunités d’échanges en

relation avec les nouveaux défis énergétiques auxquels les pays africains sont confrontés.

La première édition d’IFRIQUIA ENERGY HUB, comptera parmi les conférenciers, en plus des Présidents Directeurs Généraux des principales entreprises du secteur de l’énergie en Tunisie, des décideurs de premiers plans, aussi bien en Afrique qu’à l’international qui viendront partager leurs expériences et expertises sur un ensemble de thèmes.

Des conférences thématiques porteront, en effet, sur l’efficacité énergétique et les moyens de réduire les déficits énergétiques en adoptant des politiques publiques renforçant le recours aux énergies renouvelables. La problématique des énergies non conventionnelles sera également évoquée lors d’une table ronde pour discuter du potentiel qu’offre la Tunisie et le continent sur ce type d’énergie et les moyens de l’exploiter, tout en veillant à préserver les considérations environnementales.

Les enjeux du développement durable ainsi que les approches RSE seront également parmi les thématiques que les professionnels de l’énergie sur le continent auront à traiter durant cette première édition d’IFRIQUIA ENERGY HUB.

Par ailleurs, le recours à l’hydrogène vert et aux différentes sources des énergies non polluantes sera également au menu des discussions.

A travers cette première édition, Tunisia Energy Society cherche à rassembler pour la première fois, les professionnels de l’énergie de tout bord, à savoir aussi bien les professionnels de l’énergie fossile que ceux de l’énergie renouvelable pour dessiner ensemble et réfléchir aux moyens de créer des synergies qui bénéficient à la Tunisie et au continent africain.

Enfin, durant cette édition d’IFRIQUIA ENERGY HUB, la prestigieuse organisation mondiale des ingénieurs de pétrole (SPE : Society Of Petroleum Engineers) annoncera la création du chapitre Tunisie. A cet effet, son Président, M. Terry Palish fera le déplacement pour assister et prendre part aux travaux de cette manifestation.

Pour rappel, l’association Tunisienne des Professionnels de l’Energie (TENS, Tunisia Energy Society) est une association à but non lucratif et non partisane, dont l’objectif est de réfléchir aux moyens de bonne gouvernance et de soutenir les initiatives visant à améliorer la sécurité énergétique et rendre la gestion du secteur de l’énergie optimale et plus efficiente.

“IFRIQUIA ENERGY HUB” est organisé avec le concours de plusieurs partenaires institutionnels à l’instar de l’Entreprise Tunisienne des activités pétrolières (E.T.A.P.), l’Agence Nationale pour la Maitrise de l’Energie (A.N.M.E.), AGIL Energy, the Green Hydrogen Organization (GH2), l’Association Tunisienne du Pétrole et du Gaz (A.T.P.G.), la Societe Tunisienne de l’Electricité et du Gaz ( S.T.E.G.), ainsi que le Tunisian African Business Council (T.A.B.C).