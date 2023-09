La ministre du Commence et du développement des exportations Kalthoum Ben Rejeb a souligné, l’impératif de renforcer l’Accord commercial préférentiel Algéro-Tunisien et de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays sur la base d’un cadre global et complémentaire s’inspirant des accords et mémorandums d’entente.

Ben Rejeb a mis l’accent, lors de la tenue des travaux de la 5ème session de la Commission mixte tuniso-algérienne de suivi des échanges commerciaux, sur l’importance d’identifier les moyens permettant de hisser les relations économiques, d’autant plus que les échanges commerciaux bilatéraux demeurent encore faibles, et ce en dépit d’un cadre légal régissant ces relations commerciales, a indiqué le ministère du Commerce dans un communiqué publié vendredi à Tunis.

Elle a mis en exergue la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux, de faciliter la fluidité de circulation des marchandises, de surmonter les difficultés, d’alléger les procédures administratives techniques, de dynamiser les mécanismes de coopération bilatérale et de suivre les différents projets en commun.

Ben Rejeb a appelé à réinstaurer la Chambre économique mixte tuniso-algérienne, vu son rôle dans la garantie de la continuité de réseautage entre les opérateurs économiques dans les deux pays, à inciter les hommes d’affaires des deux pays à mieux coopérer, aux fins de booster l’investissement et de contribuer à augmenter les échanges commerciaux.

De son côté, le ministre algérien du Commerce et de la promotion des exportations, Tayeb Zitouni a relevé que la tenue de cette session, dans le cadre de cette conjoncture régionale et internationale délicate, vise à concrétiser la volonté politique des deux pays qui reflète la profondeur des relations bilatérales, soulignant l’intérêt que son pays accorde à promouvoir les relations économiques et commerciales, d’autant plus que la Tunisie est considérée comme le 2eme partenaire économique en Afrique de l’Algérie.

Il a rappelé que le volume des échanges commerciaux entre l’Algérie et la Tunisie a atteint, durant le 1er semestre 2023, 975,67 millions de dollars, contre 1620,57 millions de dollars, durant l’année 2022.

Les deux parties ont souligné que l’organisation des travaux de cette commission, après une rupture de six ans, est une opportunité pour élargir les consultations et les échanges sur les moyens de renforcement des relations économiques et commerciales et examiner les difficultés qui entravent l’accès des marchandises aux marchés mondiaux et africains, notamment les marchés prometteurs