Premier long-métrage tunisien sélectionné en compétition au Festival de Cannes depuis 50 ans, LES FILLES D’OLFA de Kaouther Ben Hania sortira dans les salles tunisiennes à partir du 20 septembre.

Avec Hend Sabri, Nour Karoui, Ichraq Matar et Majd Mastoura, ainsi que Olfa Hamrouni, Eya Chikahoui, Tayssir Chikhaoui, le film a été sélectionné pour représenter la Tunisie en tant que candidat aux Oscars 2024 dans les catégories “Oscar du meilleur film international” et “Oscar du meilleur documentaire”.

Synopsis :

La vie d’Olfa, Tunisienne et mère de 4 filles, oscille entre ombre et lumière.

Un jour, ses deux filles aînées disparaissent.

Pour combler leur absence, la réalisatrice Kaouther Ben Hania convoque des actrices professionnelles et met en place un dispositif de cinéma hors du commun afin de lever le voile sur l’histoire d’Olfa et ses filles.

Un voyage intime fait d’espoir, de rébellion, de violence, de transmission et de sororité qui va questionner le fondement même de nos sociétés.

Kaouther Ben Hania :

Kaouther Ben Hania fait ses études en cinéma à Tunis et à Paris (la Fémis et la Sorbonne).

Elle réalise plusieurs courts-métrages dont Les Pastèques du Cheikh (2018) et Peau de Colle (2013), qui a été sélectionné dans plusieurs festivals internationaux, en remportant de nombreux prix.

Le Challat de Tunis, son premier long-métrage, ouvre la section ACID du Festival de Cannes en 2014 et connait un succès international aussi bien en festivals, qu’en salles, où il sera distribué dans plus de 15 pays.

Elle signe ensuite Zaineb n’aime pas la neige, long-métrage documentaire tourné durant 6 ans entre la Tunisie et le Canada, qui est révélé en 2016 en sélection officielle au Festival International de Locarno. Son film de fiction La Belle et la Meute est sélectionné au Festival de Cannes 2017 dans la section Un Certain Regard où il remporte le prix de la meilleure création sonore, et entame ensuite une prestigieuse carrière internationale. Son dernier film L’homme qui a vendu sa peau, avec Monica Bellucci, a été présenté en sélection officielle à la Mostra de Venise et a été nominé aux Oscars pour le Meilleur Film Étranger 2021.

Kaouther Ben Hania, qui expérimente constamment son travail documentaire et de fiction, concourt pour la première fois en Compétition Officielle au Festival de Cannes 2023 avec Les Filles d’Olfa.