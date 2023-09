Une réunion de la commission chargée de la restitution des fonds spoliés et détournés à l’étranger a eu lieu, ce jeudi, au siège du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

La réunion a été l’occasion de réaffirmer l’engagement d’accélérer davantage le processus de restitution de ces fonds dans toutes ses étapes, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Les membres de la commission ont, à cette occasion, souligné leur engagement à lancer les opérations d’investigation et d’examen des affaires en cours, évaluer les mesures et les législations y afférant et coordonner entre les différents intervenants.

Les efforts sont déployés pour sensibiliser les parties étrangères à l’importance de restituer au peuple tunisien les fonds spoliés et détournés à l’étranger dans les plus brefs délais, précise la même source.

La réunion a été consacrée à l’adoption du règlement intérieur de la commission en question.

Le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, a présidé cette réunion. La commission se compose notamment du premier conseiller du président de la République, de la ministre de la Justice, de la ministre des Finances, du ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières et du Gouverneur de la Banque centrale.