La deuxième édition de l’événement “Kif el Kef” prévue les 13, 14, 15 octobre 2023 au Kef, promet une expérience culturelle immersive, célébrant le patrimoine riche et vibrant de cette région du nord-Ouest.

“Museum Lab” qui organise cet évènement œuvre pour la médiation et la mise en valeur du patrimoine culturel en Tunisie. La première édition de “Kif-El-Kef ” avait eu lieu du 23 au 25 septembre 2022.

Il s’agit d’une manifestation culturelle ” au croisement de l’Art, du Patrimoine et du Tourisme, pour mieux connaître l’histoire et les paysages du Kef, ses produits locaux et partir à la rencontre de ses habitants “, a annoncé Museum Lab.

Au line-up de cette 2e édition, 2 soirées et 2 journées rythmées par des circuits Culture, des circuits Nature, un marché local, des concerts, des installations artistiques dans l’espace public, une exposition sur la médina, des tables rondes, des ateliers DIY, un ciné-concert….

Une vingtaine de jeunes porteurs de projet de la région qui initie leurs projets à l’issue d’un accompagnement de 7 mois, participeront à ce projet visant à préserver, valoriser et revitaliser le riche patrimoine culturel, historique et naturel de la ville du Kef.

Museum Lab construit un programme en faveur de l’insertion des jeunes diplômés en recherche d’emploi dans le secteur du patrimoine et du tourisme.

arDes prototypes numériques sont développés, permettant aux visiteurs des musées, sites archéologiques et centres historiques de plonger dans l’histoire du Kef à travers des expériences immersives. Des projets sont développés en collaboration avec les participants, allant de la restauration architecturale à la préservation du patrimoine naturel.

Cet événement fait partie du projet global de Museum Lab financé par la Fondation Drosos (2021-2024). Il bénéficie du soutien du programme Tounes wijhetouna, co-financé par l’Union Europèenne en Tunisie. Il est organisé en partenariat avec le Gouvernorat et la Municipalité du Kef, l’Institut National du Patrimoine (INP) et l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC). Créative Tunisia (ONUDI) et le Goethe institut Tunis sont également parmi les partenaires.