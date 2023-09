La mission diplomatique des États-Unis en Libye a publié un communiqué officiel sur les besoins humanitaires en réponse aux inondations dévastatrices en Libye.

L’ambassadeur spécial américain pour la Libye, Richard Norland, a déclaré dans un tweet : “La déclaration des besoins humanitaires permettra de mobiliser le financement initial que les États-Unis fourniront pour soutenir les efforts de secours en Libye.” Il a ajouté : “Nous coordonnerons avec les partenaires des Nations Unies et les autorités libyennes pour évaluer les meilleures façons de cibler l’aide officielle américaine.”

L’ambassadeur a également déclaré : “De plus, de nombreux Libyens américains ont exprimé leur désir de faire des contributions spéciales aux efforts de secours, et nous travaillerons avec les autorités libyennes pour diriger ces ressources là où elles sont le plus nécessaires.”