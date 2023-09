A l’US Open 2023 et chez les simples messieurs, les trois têtes de série ATP sont en demi-finale du grand Chelem Américain, à savoir Alcarez (1), Djokovic (2) et Medvedev (3) avec dans le groupe des demi-finalistes Ben Shelton.

La première demi-finale aura lieu aujourd’hui 8 septembre 2023 entre Ben Shelton et Djokovic et le samedi entre Alcarez et Medvedev.

La finale sera jouée le dimanche 10 septembre 2023.