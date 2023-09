Les dettes extérieures de la Tunisie sont passées de 5607,7 millions de dinars (MD), à la fin du mois de juin 2022 à 2710,3 MD, au cours du premier semestre de 2023, enregistrant, pour la première fois depuis 2011, une baisse de 51,6%.

Les données du ministère de Finances publiées sur les résultats provisoires de l’exécution du budget de l’Etat au titre des six premiers mois de 2023 ont montré que les dettes intérieures, dont l’échéance de remboursement est à plus d’un an, ont enregistré une baisse de 7,83% passant de 3345,1 MD à 3082,9 MD, et ce durant la période allant de juin 2022 jusqu’à juin 2023.

S’agissant des crédits dont l’échéance est inférieure à un an, ils sont passés de 5095,8 MD à 4580,5MD, marquant ainsi une régression de 10,11%.

Les indicateurs montrent que l’Etat tunisien évite de recourir à l’endettement qui s’est aggravé, notamment durant la dernière décennie. A cet effet, le volume de la dette publique a augmenté à 119,8 milliards de dinars, dont la part de la dette extérieure est de l’ordre de 57,7%.

Ces résultats positifs ont influencé les équilibres de la finance publique, permettant ainsi au budget d’enregistrer un excédent de près de 58,8 MD, à la suite de l’amélioration des recettes du budget de l’Etat, qui ont augmenté de 6,6% au cours du 1er semestre de 2023, pour atteindre 20,6 milliards de dinars.

Le document du ministère des finances montre également une maîtrise des dépenses salariales, dont la hausse n’a pas dépassé les 2,8%, alors que les dépenses des interventions (y compris la subvention) ont renchéri de 15,5 %, à 4678 MD à la fin du mois de juin 2023.