La situation dans le secteur culturel était au cœur de la rencontre, samedi au palais du gouvernement à la Kasbah, entre le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani et la ministre des Affaires Culturelles, Hayet Ketat Guermazi.

Selon un communiqué de la Présidence du gouvernement, publié samedi soir, la réunion a notamment porté sur le déroulement du travail au sein du ministère des Affaires culturelles, la situation des institutions culturelles ainsi que l’avenir des maisons de culture et ce à la lumière du développement technologique.

Le chef du Gouvernement a recommandé la poursuite de la numérisation des services en matière des programmes de soutien offerts aux artistes et aux créateurs.

Les préparatifs en cours en prévision de la réouverture du Musée national du Bardo qui coïncidera avec la rentrée scolaire étaient au centre des discussions. A cet effet on rappelle que la ministre a récemment annoncé que le musée sera rouvert une fois les travaux d’entretien et de restauration achevés.

Hachani a également pris connaissance des préparatifs pour les Journées cinématographiques de Carthage (JCC) qui se tiendront cette année dans une édition exceptionnelle.

Le ministère des Affaires Culturelles avait auparavant annoncé que la 34ème édition des JCC prévue du 28 octobre au 4 novembre 2023, sera réservée au cinéma tunisien conformément aux principes fondamentaux instaurés par Tahar Cheriaa. La majeure partie de la programmation sera dédiée au cinéma tunisien qui célèbre cette année le centenaire de sa naissance.

Les JCC préserveront leur vocation d’un festival d’envergure arabe et africaine, depuis sa création en 1966, avait indiqué le ministère.

Au mois de mai dernier, un nouveau Comité d’organisation réunissant cinq membres du secteur du 7e art a été désigné pour diriger cette édition exceptionnelle des JCC. Le grand cinéaste Farid Boughdir a été nommé Président d’honneur.

Lamia Guiga qui assurera la Direction artistique sera chargée de la Compétition officielle alors que Mohamed Challouf sera chargé de la manifestation “Centenaire du Cinéma tunisien”.

Les préparatifs pour la tenue des Journées Théâtrales de Carthage (JTC) étaient également au menu de l’exposé présenté au chef du Gouvernement.

La 24ème édition des JTC se tiendra du 2 au 10 décembre 2023 sous la direction de Moez Mrabet, le directeur général du Théâtre national Tunisien (TNT). La tenue des JTC 2023 coïncidera avec la célébration du 40ème anniversaire de la création du TNT (1983-2023).

L’organisation des JTC a longtemps été assurée par le TNT, et ce depuis leur création en 1983 jusqu’en 2009. Elle était jusque-là confiée à une instance indépendante du TNT, et ce depuis 2011.

Le Premier ministre s’est également enquis du dossier de candidature de l’île de Djerba en vue de son inscription au patrimoine mondial de l’Unesco, recommandant dans ce contexte l’implication de toutes les parties intervenantes en vue d’en assurer la réussite.

A cet effet, la ministre a souligné que les efforts sont actuellement mobilisés en vue d’assurer le soutien international nécessaire à ce dossier.

Le dossier d’inscription de l’Ile de Djerba sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco sera à l’agenda de la 45e session élargie du Comité du patrimoine mondial qui aura lieu du 10 au 25 septembre, à Riyad (Arabie Saoudite). Le Comité se réunira pour inscrire de nouveaux sites sur la Liste du patrimoine mondial. 53 sites candidats sont au menu dont des sites naturels, des sites culturels et des sites mixtes (naturels et culturels).

” Djerba : paysage culturel, témoignage d’un mode d’occupation d’un territoire insulaire ” sera parmi les Sites culturels nominés en 2023.

En prévision de ce rendez-vous d’envergure, il a été convenu lors d’une séance de travail ministérielle, tenue le 22 juillet dernier, de mettre en place une équipe de travail réunissant des représentants de ministères concernés en vue de mettre en place les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des recommandations de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et du Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS). Le but étant de garantir toutes les chances pour l’inscription de Djerba sur la liste du patrimoine mondial.

Après plusieurs initiatives entamées dans les années 70, le dossier d’inscription de l’Ile de Djerba sur la liste du patrimoine mondial a été finalement accepté, début mars 2022, à l’Unesco. Déposé le 1er février 2022, ce dossier a été retenu après avoir été évalué par l’Organe consultatif sur le patrimoine culturel de l’Organisation onusienne.

Pour rappel, au mois de février 2012, l’Institut National du Patrimoine (INP), relevant du ministère des Affaires Culturelles, a proposé l’inscription de l’île de Djerba sur la liste indicative du Patrimoine mondial. Après une période de 6 ans, le dossier n’a pas réussi à avoir l’accord favorable des experts onusiens. Les dernières années, la Tunisie a multiplié les démarches en présentant un dossier qui répond aux standards de l’Unesco.

Le dossier d’inscription de l’Ile de Djerba au patrimoine de l’Unesco est composé de 31 sites et monuments, lit-on sur le site de l’Association de Sauvegarde de l’île de Djerba (ASM) qui revient sur l’historique de ce dossier et les multiples initiatives entamées au milieu des années 70.

La Tunisie compte 7 sites et monuments classés au patrimoine mondial, depuis 1979 jusqu’à 1997 : Médina de Tunis / Site de Carthage /Amphithéâtre d’EL Jem (1979), Site de Kerkouane (1986), Médina de Sousse / Médina de Kairouan (1988) et le Site de Dougga (1997). De cette date jusqu’aujourd’hui, aucun autre nouveau site tunisien n’a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.