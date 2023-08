Les échanges commerciaux du secteur industriel avec l’extérieur se sont caractérisés par la poursuite de l’amélioration des exportations des industries mécaniques et électriques, durant le premier semestre de l’année 2023, soit +18,6% contre +12,7%, selon la Périodique de conjoncture de juillet 2023 publiée par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Les exportations des industries du textile ont connu une décélération avec le secteur de l’habillement et cuir (+13,7% contre +23%) sous l’effet de la baisse de la demande extérieure, notamment celle émanant de la Zone Euro. Également, les exportations des industries agro-alimentaires ont connu, au cours de la même période, un net ralentissement (+9,3% contre +29,1%) justifié essentiellement par le repli de la production de l’huile d’olive.

En revanche, les exportations des industries extractives ont enregistré, à fin juin dernier, une contraction qui a touché à la fois les ventes des mines, phosphates et dérivés (-3,4% contre +86,6%) et celles des hydrocarbures (-31,5% contre +85,7%) imputable au fléchissement de la production nationale du pétrole brut et du gaz naturel.

Corrélativement, la BCT indique que les importations ont affiché, durant la même période, un ralentissement pour les biens d’équipement (+4,8% contre +8,7%) et une contraction pour les matières premières et demi-produits (-4,2% contre +35,5%).

Concernant le secteur énergétique, la balance énergétique s’est caractérisée, durant le premier semestre de l’année en cours, par le creusement de son déficit passant de 4.224,6 MDT à 4.891,8 MDT, par suite de la contraction des exportations (-31,5% contre +85,7%) contre une légère baisse des importations (-0,9% contre +85,9%). Ainsi, le taux de couverture s’est détérioré revenant de 35,4% à 24,5%.