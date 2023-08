Une première conférence sur l’investissement privé dans la région du nord-ouest sera organisée, le 29 août 2023, dans la ville de Tabarka relevant du gouvernorat de Jendouba.

Houcine Guermazi, directeur régional de développement, a souligné à l’Agence TAP, que cette manifestation vise à incarner la dimension participative dans l’élaboration du plan de développement 2023/2025, inciter les investisseurs à adhérer aux stratégies nationales et valoriser les avantages concurrentiels des gouvernorats de Siliana et du nord-ouest, outre la promotion du climat d’investissement et des projets prometteurs.

La conférence porte, également, sur les orientations futuristes en matière d’infrastructure industrielle et logistique dans la région du nord-ouest.

Le programme prévoit notamment l’organisation de 4 workshops ayant trait aux ” Systèmes économiques et opportunités d’investissement dans la région du nord-ouest “, ” Infrastructure industrielle et logistique et aménagement du domaine territorial “, ” Autonomisation économique et investissement privé ” et ” Financement et assistance dans la région du nord-ouest “.