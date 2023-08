La Tunisie a terminé 3e du championnat d’Afrique de karaté organisé à Casablanca, après avoir décroché 30 médailles, dont 5 en or.

En effet, les karatékas tunisiens représentant les catégories “seniors”, “juniors” et “cadets” ont récolté lors de ce championnat un total de 30 médailles (5 or, 7 argents et 18 bronzes).

Les breloques d’or tunisiennes ont été glanées par Houssem Eddine Chweya (+84 kg), Wissal Ezzar (-68 kg) chez les seniors, Iheb Ferchichi (-55 kg) chez les juniors et Anas Ben Hassan (-57 kg) et Ali Rouached (+70 kg) chez les cadets.

La pole position au tableau finale des médailles est revenu au pays hôte, le Maroc (17 médailles d’or) qui a devancé l’Egypte (14 médailles d’or).

La 22ème édition Senior – la 14ème édition Junior – la 6ème édition Cadet et la 1ère édition Para Karaté du Championnat d’Afrique de karaté ont été organisées par la Fédération Royale Marocaine de Karaté et Disciplines Associées (FRMKDA) à Casablanca, sous la tutelle de la Fédération Mondiale du Karaté (WKF).

En marge de ce championnat, plusieurs réunions du bureau exécutif de l’Union Africaine du karaté ont été organisées en sus d’une Assemblée générale des pays de la zone Afrique du Nord, marquée par l’élection du président de la FRMKDA, Mohamed Moktabil à la tête de cette instance régionale.

L’édition 2023 a connu la participation record de plus de 1000 personnes entre athlètes, coachs, staff technique, arbitres et membres des différents comités issus de plus de 27 pays.