Initiative d’Incubation de Ruches pour Compenser les Dégâts de la Sècheresse à Zaghouan

Le groupement du développement agricole pour les apiculteurs du gouvernorat de Zaghouan a annoncé, dimanche, le démarrage de l’initiative d’incubation de plus de 10 mille ruches d’abeilles au cours des saisons automnale et hivernale pour compenser les dégâts subis par les ruches à cause de la sècheresse.

Wahid Ferjani, président du groupement a déclaré à l’agence TAP, que cette initiative contribuera à compenser le grand déficit en nombre de ruches qui ont été endommagées à cause de la canicule et la sècheresse durant trois années successives.

D’après lui, la dégradation de la culture des pâturages a ramené à la hausse les prix des fourrages concentrées et des pesticides.

En conséquence, les dégâts s’élèvent à 50% de l’ensemble des ruches.

Le responsable a, dans ce cadre souligné la nécessité de soutenir les apiculteurs pour sauver cette richesse qui représente une source de revenu pour de nombreuses familles dans la région, mais aussi l’un des fondements de développement de la région.

Il a appelé à intégrer la filière de l’apiculture dans le cadre du projet de développement et de promotion des filières agricoles dans le gouvernorat de Zaghouan.

De son côté, Nabil Nagguara, membre de l’Union arabe des apiculteurs a souligné dans une déclaration à l’agence TAP, la disposition de l’organisation à venir en aide aux apiculteurs afin de dépasser cette situation difficile.

Il a plaidé pour la mise en œuvre d’une stratégie de développement de la filière et sa protection contre les maladies, en renforçant la formation technique des apiculteurs.

L’identification de nouvelles techniques pour la protection contre les catastrophes naturelles est plus que jamais indispensable, a-t-il réclamé, appelant à aider les apiculteurs à commercialiser leurs produits sur les marchés intérieur et extérieur.