Stars de la Chanson Arabe Unies pour Tabarka lors d’un Concert Caritatif

Le Théâtre antique de Carthage a abrité, vendredi soir, un concert caritatif baptisé ” Tous les tunisiens avec Tabarka “, en solidarité avec les habitants de la région de Tabarka qui a été récemment touchée par les feux de forêts.

Placé sous le haut patronage du chef du Gouvernement, Ahmed Hachani, le spectacle a été marqué par la présence de la ministre des Affaires Culturelles, Hayet Guettat Guermazi. Plusieurs autres ministres y ont également assisté dont ceux des Transports, de la Santé, du Tourisme et de l’Artisanat, de la Santé et de l’Equipement et de l’Habitat ainsi que le gouverneur de Jendouba.

Animé par cinq stars de la chanson tunisienne et arabe dont Latifa Arfaoui, Nawel Ghachem, Saber Rebai, Mohamed Jebali et Ghazi Ayadi, le spectacle a eu lieu la veille de la soirée de clôture du Festival International de Carthage qui se déroule dans sa 57ème édition du 14 juillet au 19 août 2023.

Sous la houlette du maestro Youssef Belhani, l’Orchestre de la troupe nationale de musique a accompagné les artistes qui ont chanté, tour à tour, des chansons de leurs répertoires ainsi que des reprises du patrimoine musical national et des tubes à succès de célèbres chanteurs arabes.

Le bal a été ouvert par le chanteur-compositeur Ghazi Ayadi qui a interprété ” Sabrek Alaya “, ” Taâref ini Bahibek ” et ” Habit Zamani ” suivi de Nawel Ghachem avec ” Abaâd ” et ” 3ayni ya Lella “. Place à Mohamed Jebali qui a interprété ” Kmar “, ” Khalini Bjanbek ” et ” Ya Hanin ” ainsi que ” Jabbar “, reprise d’une chanson à succès du chanteur égyptien disparu Abdelhalim Hafedh.

La soirée s’est poursuivie avec les stars de la chanson arabe Saber Rebai et Latifa Arfaoui. Saber a enchaîné avec ” Bibassata “, ” Ya Aghla ” et une reprise de chansons du patrimoine musical national. Latifa a clôturé le show en chantant ” Houma Arbi “, ” Tab Ahou “, ” Ma Trouhch Beaid “, ” Hobek Hedi ” et ” Ahimou bi Tounes “.

La soirée a débuté à 22h00 et s’est poursuive jusqu’à une heure tardive. Les cinq artistes ont animé la soirée sous les ovations d’un public assez nombreux, indique un communiqué du festival qui souligne la présence de jeunes spectateurs venus spécialement de Tabarka, dans le cadre du programme ” La jeunesse des régions à Carthage “.

Ce concert dont l’annonce a été faite le 1er août courant, a été organisé à l’initiative du ministère des Affaires Culturelles et de l’Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA), en partenariat avec le Festival International de Carthage (FIC).

Le tarif des billets pour ce spectacle était entre 50 dinars (gradins) et 100 dinars (chaises). Le ministère avait annoncé que les recettes de la soirée iront au profit des familles touchées par les derniers incendies ayant ravagé plusieurs hectares sur les hauteurs de Tabarka, du Gouvernorat de Jendouba, dans le Nord-Ouest de la Tunisie.

A l’issue du spectacle, la ministre des Affaires Culturelles a rendu hommage aux agents de l’Office national de la Protection Civile (ONPC) et du Croissant Rouge Tunisien (CRT) ayant contribué à maîtriser les incendies, en reconnaissance de leur courage et leurs efforts dans la protection des habitants de cette ville du Nord-Ouest du pays et son riche patrimoine forestier.

Rappelons que les incendies qui se sont déclenchés, au mois de juillet dernier, aux forêts de Melloula, Ouled Yahia, Brirem et Ain Sobeh à Tarbarka et Ouled Hlel à Ain Drahem, ont ravagé et détruit des habitations, bâtiments, ainsi qu’une garde partie de la faune et la flore de la région.

Selon des données officielles, le couvert forestier en Tunisie s’étend sur 4,6 millions d’hectares, soit 34% du territoire national. Le massif forestier se situe essentiellement dans les régions du nord et du centre ouest et abrite près d’un million d’habitants. Sa valeur économique est estimée à 932 millions de dinars, indique le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux.

Selon des données de la Direction générale des forêts relevant du ministère de l’Agriculture, l’année 2020 a enregistré un nombre record d’incendies avec une moyenne dépassant le nombre enregistré entre 2011 et 2019 : 55 incendies ont été enregistrés entre le 22 juillet et la première semaine d’août 2020, avec 18 incendies dans les régions de Béja, Jendouba, le Kef, Siliana, Bizerte et Nabeul.

Le phénomène des feux de forêts s’est poursuivi en 2022 qui a connu 88 incendies ayant ravagé prés de 3 mille hectares sur la période allant du 1er juin au 26 juillet 2022.