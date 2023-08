Météo Tunisie annonce, pour ce jeudi 17 août 2023, des températures en hausse. Une tendance qui devrait s’accentuer pendant les derniers jours de la semaine.

Le matin on s’attend à des températures plus élevées que ce qu’on a connu ces derniers jours. Sur les côtes la température sera comprise entre 29 et 31°C, à l’intérieur du pays les températures de 29 à 32°C, avec une pointe à 35°C dans l’extrême sud du pays.

L’après-midi, sera de 33 à 36°C sur les côtes et jusqu’à 40°C à l’intérieur du pays.

Pendant la nuit les températures resteront relativement élevées, de 25 à 32°C.