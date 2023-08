Dans le cadre de la 36ème édition du Festival international du Film amateur de Kélibia (FIFAK) qui se tiendra du 19 au 26 aout 2023, 12 films tunisiens seront en lice dans la compétition nationale dont le jury réunit Najwa Zouhair (actrice-animatrice de radio), Khedija Lemkacher (auteure-réalisatrice-productrice), Nasreddine Sehili (acteur-réalisateur-producteur), Zaki Sammoud (réalisateur) et Hatem Bourial (journaliste-écrivain-animateur radio).

La liste officielle de la compétition nationale comprend les oeuvres suivantes :

“Nheb ndawer” Salah Galaii

“Entre-Deux” Seif Ben Amor

“The Man Who Was Abandoned By God” Hamda Dhaouadi

“Narrow Gaze” Shady Khadhar

“TO MATTER” Oussama ESSAIDI

“Behind the lens” Malek Ben Dekhil

“ENTRE DEUX RIVES” DJITTA BELLOTTO NICOLO

“Le figurant” Nebil Ben Rejib et Justus Lodemann

“Taste of Flayou” Bahaeddine Ben Hmida

“Caged Bastards” Wadii Klaii et Khalil Said

“Fourrure” Rebha Oussama

“Orange Water Me” Wiem REBAH , Irene SACCENTI et Anita SCIANO

Organisé par la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs (FTCA) avec le soutien du ministère des affaires culturelles, le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) en collaboration avec la municipalité de la ville de Kélibia, le Fifak vient également d’annoncer sur sa page mercredi matin la liste officielle des 48 films de la compétition internationale (dont six de Tunisie) rappelant que 12 scénarios et 30 photos retenus pour les compétitions “scénarios” et “photos” seront soumis à un jury formé de Hichem Toumi (professeur), Chiraz Ben Mrad (journaliste) et Belhassen Handous (artiste-photographe).

Il est à noter que la FTCA produit depuis plus de 60 ans (1962) une vingtaine de films par an dont certains ont été signés par des jeunes réalisateurs qui sont devenus aujourd’hui parmi les cinéastes tunisiens les plus célèbres.