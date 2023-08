L’exécutif axera ses efforts au cours de la période de l’exécution du plan de développement (2023-2025) sur l’impulsion de l’investissement privé à travers la réduction des autorisations des activités économiques, la simplification des procédures et leur numérisation, l’encadrement et le pourvoi des avantages et des incitations nécessaires aux starts-up, aux entreprises économiques sociales et solidaires ainsi qu’aux entreprises familiales.

L’effort sera également focalisé sur les petits projets réalisés dans le cadre des programmes à vocation économique régionale, surtout les petits métiers et les professions libres, avec le pourvoi de l’appui aux PME, à même de les aider à accéder au financement et au développement de leurs activités.

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, a déclaré à l’agence TAP en marge de la rencontre interrégionale pour l’impulsion de l’investissement dans les gouvernorats, que son département œuvre actuellement en collaboration avec les différentes structures publiques du Centre Est intervenantes dans le système de l’innovation, à mettre en œuvre un cadre législatif pour l’économie du savoir et de l’innovation.

Il a précisé à l’ouverture des travaux de cette rencontre pour l’impulsion de l’investissement dans les régions du centre Est, que ce colloque s’inscrit dans le cadre de l’exécution du plan de développement 2023/2025, de la concrétisation de la vision de la Tunisie 2035 et des priorités ainsi que des objectifs assignés au gouvernement visant à impulser le secteur privé surtout dans les régions et accroître sa contribution aux efforts pour le développement au double plan régional et national.

Il a souligné que cette rencontre est une continuation de la démarche participative et consultative utilisée pour la résolution des grands problèmes à vocation économique à l’instar de la préparation du plan de développement et des autres programmes en rapport avec les politiques de développement régional, l’amélioration du climat des affaires, l’investissement, la création des entreprises et l’entrepreneuriat en faveur des couches vulnérables.

D’après le ministre, cette rencontre vise à mettre en valeur les avantages comparatifs des régions selon des conceptions émanant de la région, elle-même, et la méthode de ses exploitations dans le cadre des chaines de valeurs et de réseautage, ce qui est de nature à faire de chaque région une capitale économique dans un domaine précis et distingué.