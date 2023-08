Le matin et sur l’ensemble du pays, les températures seront comprises entre 27 et 31°C. L’après-midi elles passeront à 30-32°C sur les côtes et 34-38°C à l’intérieur du pays et à 40°C à Tataouine.

Le soir les températures passeront à 24-30°C sur la plupart des régions.

A kasserine météo Tunisie place la région en vigilance jaune, prévoyant des précipitations dans la journée.