Météo Tunisie annonce pour les prochains 24 heures, des températures dans les normes saisonnières.

Le matin, les minimales seront de 27°C à Sousse et à Sfax, et devraient atteindre les 33°C dans le sud, notamment à Tozeur et à Tatouine.

L’après-midi, les températures s’élèveront de 30 à 33°C sur les côtes et passeront à 40° dans certaines régions du nord-ouest et dans le sud.

Pendant la nuit, les températures seront de 24 à 28°C sur les côtes et de 26 à 32°C dans le reste du pays.