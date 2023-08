Le théâtre a été hier soir au rendez-vous dans le cadre de la 25ème soirée de la 57ème édition du Festival International de Hammamet (FIH) avec ” Kaligula 2 “, pièce de théâtre signée par le réalisateur et metteur en scène tunisien Fadhel Jaziri et produite par le Théâtre National Tunisien (TNT) et le Nouveau Film.

” Kaligula 2 “, la quatrième pièce de théâtre programmée dans cette édition, est distribuée par les acteurs Mohamed Kouka, Talel Ayoub, Nouha Nafati, Mohamed Barkati, Slim Dhib, Ichraq Matar, Imene Manai et Rhaiem Bahrini, qui ont gardé leurs petits noms pour la pièce.

Tirée du personnage du troisième empereur romain Caligula et en revisitant l’œuvre d’Albert Camus et en l’adaptant à notre réalité, la pièce décortique la réalité actuelle, dénonce la violence et dresse l’irrationalité des quêtes individuelles des Hommes.

Des sujets précis ont été abordés, à citer l’égalité dans l’héritage, le machisme, la différence et l’intolérance, et, dans un espace clos, blanc et froid, avec des acteurs en serviettes de bain et des émotions alternant entre la cruauté et la faiblesse.

Pour le FIH, ” Kaligula 2 ” a pris une autre forme au niveau du rythme de la pièce qui s’est étalée sur uniquement 1h30 ainsi qu’une adaptabilité adéquate à la structure du théâtre du FIH dans le décor et la lumière.