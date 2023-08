Souad Massi est une chanteuse algérienne née en 1972 à Alger. Elle vit en France depuis des années et a débuté sa carrière dans le groupe rock Kabyle Atakor, qui se spécialise dans la musique engagée. Massi est connue pour sa voix colorée et ses textes qui parlent de la dureté de la vie, de la solitude et de la crise existentielle. Elle a sorti plusieurs albums à succès, dont “Breathing Songs” (2008), “En concert à Alger” (2011) et “Tassili” (2016). Massi est une artiste engagée qui utilise sa musique pour exprimer ses convictions et pour défendre les droits des peuples opprimés.

Aurora est un projet musical tunisien créé par Nessrine Jabeur et Wael Jabeur. Nessrine Jabeur est une guitariste, chanteuse et compositrice, tandis que Wael Jabeur est un batteur et un musicien assisté par ordinateur. Aurora est un projet hybride qui fusionne la musique tunisienne avec des styles musicaux du monde entier, tels que la musique traditionnelle, la musique alternative et la musique électronique. Les textes d’Aurora sont poétiques et parlent de la guerre profonde que nous vivons avec nous-mêmes, de l’observation, de la dépression, de l’acceptation et de la révolution. Aurora est un projet ambitieux qui reflète le débat que subit la plupart des jeunes avec la société et le monde dans lequel nous vivons.

Souad Massi et Aurora se produiront cet été à Carthage. Ce sera l’occasion de découvrir deux artistes engagées qui utilisent leur musique pour faire passer un message.