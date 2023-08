Météo Tunisie annonce, pour cette journée de dimanche 6 août 2023, des orages et des pluies à Jendouba et des vents violents à Bizerte et au Cap-Bon.

Côté températures, on annonce des températures de 27 à 34°C le matin, l’après-midi elle passera 31 à 41°C, pendant la nuit elle descendra à 24°C dans le nord et jusqu’à 33°C dans le sud.

4 gouvernorats sont mis en vigilance jaune (Jendouba, Bizerte, Tunis, et cap-Bon), le reste du pays sont dans le vert.