Le théâtre de plein-air de Hammamet a accueilli, mercredi soir, un spectacle en deux parties animées par les tunisiens Imed Alibi & Khalil EPI et le groupe franco-algérien Acid Arab qui était accompagné du chanteur algérien Sofiane Saidi.

Ce spectacle a été donné dans le cadre de la 57ème édition du Festival International de Hammamet qui se poursuit du 8 juillet au 12 août 2023. La soirée a démarré avec une prestation du percussionniste Imed Alibi et du compositeur et multi-instrumentiste Khalil Epi qui ont présenté leur projet ” Frigya “.

‘’Frigya’’ qui veut dire ‘’Afrique’’ dans l’ancien dialecte tunisien est le titre de ce troisième album de Imed Alibi, produit par Khalil Hentati qui se veut un opus qui donne la part belle à l’échange et au mélange des genres musicaux. Les deux artistes ont puisé dans les trésors de notre patrimoine immatériel et ont planché sur ces chansons bédouines et Mezoued que fredonnaient des générations de Tunisiennes et de Tunisiens et qu’on a tendance à oublier ou à délaisser.

L’album est une fusion parfaite d’une musique ancestrale généreuse et d’une musique électronique pointue. Des textes et des chansons d’antan, et la musique électronique pour donner le ton. C’est dire aussi, garder le lien à l’ancestralité de manière contemporaine à travers un travail sur les arrangements mais jamais sur les mots qui s’égrènent comme pour nous nous rappeler notre part d’ancestralité.

Par la suite, le théâtre de plein air de Hammamet a accueilli le groupe franco-algérien de musique électronique Acid Arab, accompagné du chanteur Sofiane Saidi. Acid Arab. Cette formation musicale s’est imposée sur la scène musicale underground à travers un mélange de musique électronique vibrante et des sonorités arabes, moyen-orientales et méditerranéennes.

Le groupe parisien né de la rencontre entre Pierre-Yves Casanova, Nicolas Borne, Hervé Carvalho, Guido Minisky et Kenzi Bourras, surfe sur la vague d’une musique électronique orientale qui enflamme la scène et embarque l’auditoire dans un genre nouveau qui repousse les limites du genre pour intégrer les sons de la’’ gasba’’ algérienne, de la ‘’dabkah’’ synthétique, de la rai et bien d’autres styles. Ils ont à leur actif, trois albums “Musique de France”,”Jdid”, et le dernier en date Intitulé ” 3 (Trois)” composé de ‘’bangers’’ de musique rythmée taillée pour la ‘’dance floor’’.

Pour la prochaine soirée du FIH, le vendredi 4 août, le public de Hammamet aura rendez-vous avec les compositeur-interprètes tunisiens Dali Chebil et Mohamed Ben Salha avec leur projet ‘Denya’.