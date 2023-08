Le Festival International de Hammamet (FIH) a décidé d’annuler le concert de la chanteuse tunisienne Emel Mathlouthi qui devait se produire dans la soirée du mercredi 9 août courant au théâtre de plein-air de Hammamet.

Dans un communiqué publié, ce mardi soir, 1er août, le comité directeur de la 57ème édition du FIH a annoncé que le concert de Mathlouthi, ” n’aura pas lieu ” sans préciser les raisons derrière cette décision.

Le FIH a présenté ses excuses aux spectateurs ayant acheté leurs billets. Pour se faire rembourser, il les invite à contacter l’administration du Centre Culturel International de Hammamet, à partir du vendredi 04 août 2023 de 9h à 17h.

En réaction à la décision du festival, Emel Mathlouthi a dénoncé une décision unilatérale disant qu’elle n’a pas été avisée par la direction du festival de Hammamet, ni elle ni son équipe.

Dans un post sur sa page officielle du réseau social Facebook, elle a qualifié ” une annulation arbitraire ” qui intervient ” suite à la campagne diffamatoire menée par des personnes se proclamant BDS Tunisie qui n’ont aucune affiliation avec BDS Palestine “. Cette dernière ” n’a aucune objection à ma présence en Palestine “, affirme l’artiste qui est accusée de normalisation pour voir donné, il y a une semaine, des concerts en Palestine (Al Qods, Bethléem et Ramallah).

Afin de mettre fin à la controverse ayant entouré la tenue de son concert à Bethléem, dans les territoires occupées, l’artiste avait décider de l’annuler.

Le mouvement Boycott, Délassement et Sanctions (BDS) s’efforce de mettre fin au soutien international à l’oppression des Palestiniens par Israël et de faire pression sur Israël pour qu’il se conforme au droit international.

Emel Mathlouthi précise avoir été invitée par ” Edward Said National Conservatory of music ” dans le cadre d’un festival culturel palestinien qui invite les artistes arabes depuis plus de 30 ans. Elle affirmé aussi que son ” soutien infaillible pour la Palestine et les droits humains n’est plus à démontrer “.

Emel Mathlouthi dénonce “des agressions” à son égard en tant qu'”artiste femme et libre qui a porté haut le drapeau de la langue et de la culture tunisienne dans le monde. ”

S’agissant du festival de Hammamet, elle a qualifié un malentendu “, tout en précisant qu’un contrat a été signé avec le festival, ce qui implique le respect du cadre juridique règlementant la relation entre les parties contractantes (le festival et l’artiste) en cas d’annulation.

Elle a estimé cette annulation comme une mise à l’écart envers elle, rappelant son concert à Carthage en 2017, le premier, qui avait été également annulé, puis maintenu. Après avoir évoqué des raisons financières en lien avec le budget, les organisateurs du festival international de Carthage avaient changé d’avis et le concert avait finalement eu lieu le 9 août 2017.

Interprète, auteure, compositrice et productrice, Emel Methlouthi s’est fait connaitre durant les évènements de la révolution de 2011 par sa chanson à succès “Kelmti Horra” qu’elle chantaient sur les places publiques. Ce tube, d’après les paroles du poète et écrivain Amin el Ghozi, a fait sa notoriété en Tunisie et lors de la cérémonie du prix Nobel de la Paix, à Oslo (Norvège) décerné au Quartet du dialogue national en décembre 2015.

Selon son site officiel, l’artiste installée aux Etats-Unis est en tournée estivale dans divers festivals qui a commencé par la Palestine (les 27 et 29 juillet) et la mènera également en France (le 4 août) puis en Tunisie avec deux concerts dont celui de Hammamet (le 9 août) et un autre à Monastir (le 10 août).