La Délégation de l’Union européenne en Tunisie a annoncé, mardi, le lancement de la quatrième édition du ” Prix Lina Ben M’henni pour la liberté d’expression “, qui récompense les meilleurs articles défendant les principes et valeurs de la démocratie, des libertés et des droits partagés entre la Tunisie et l’UE.

Ce concours, ouvert aux journalistes, blogueurs et lanceurs d’alertes tunisiens, a été créé en 2020 ” pour rendre hommage au combat de feu Lina Ben M’henni et pour soutenir et contribuer à promouvoir une presse écrite de qualité en Tunisie “, rappelle la délégation de l’UE en Tunisie dans un communiqué rendu public, sur sa page officielle sur Facebook.

Les candidatures à ce concours sont ouvertes jusqu’au 31 octobre 2021. Les prix seront décernés, le 10 décembre 2023, à l’occasion de la célébration de la journée internationale des droits de l’Homme.

L’Union européenne réitère, à cette occasion, son attachement à la liberté d’expression et exprime son engagement d’accompagner les médias tunisiens pour une information libre, indépendante et crédible, lit-on dans le même communiqué.

La délégation de l’UE a informé les candidats souhaitant participer qu’ils doivent envoyer leurs participations par voie électronique à l’adresse suivante : DELEGATION-TUNISIA-LINA-BEN-MHENNI-PRIZE@eeas.europa.eu

La blogueuse et défenseure des droits humains Lina Ben M’henni, est décédée, le 27 janvier 2020 à l’âge de 36 ans, des suites d’une maladie chronique.

Aux commandes de son blog ” Tunisian Girl “, de notoriété internationale, Lina Ben M’henni était connue pour son opposition au régime de Ben Ali et son combat contre les abus de la dictature.