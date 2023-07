Il fera chaud ce dimanche, 30 juillet 2023 ; mais ça reste dans les moyennes saisonnières, notamment dans le nord et sur les côtes tunisiennes.

Le matin les températures minimales seront de 27°C à Sousse et 29°C à Bizerte et ils atteindront les 38°C à Tozeur.

L’après-midi, on aura droit à des températures oscillants entre 30 et 39° sur les côtes et dans le nord du pays, ils passeront à des pointes de 42°C à 47°C dans le sud.

La nuit le thermomètre passera à 25°C au Cap-Bon et jusqu’à 30°C dans certaines régions du nord du pays. Dans le sud les températures atteindront les 33°C.

Trois régions du sud de la Tunisie sont maintenues en vigilance ORANGE, à savoir Tozeur, Kébili et Tataouine.