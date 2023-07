Météo Tunisie annonce pour aujourd’hui, vendredi 28 juillet 2023 et samedi matin, une remontée des températures, avec des maximales qui devraient atteindre les 45°C dans certaines régions, en après-midi.

Le matin les températures seront entre 30 et 35°C, et passeront à 40-45°C l’après-midi. Au cours de la nuit les températures seront un peu plus clémentes à 27-35°C.

Trois régions repassent en vigilance ORANGE, Sousse, Gabès et Tataouine.

Par contre 5 régions continueront à être dans le vert : Bizerte, Cap Bon, Gafsa, Tozeur et Sfax, le reste des autres régions seront en vigilance JAUNE.